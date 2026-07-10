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Сайт города Караганды

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Жители Балхаша смогут лечить болезни сердца без поездок в Караганду

Жители Балхаша смогут лечить болезни сердца без поездок в Караганду

В Балхаше Карагандинской области открылось отделение рентгенэндоваскулярной хирургии. Теперь жители города и близлежащих районов могут получать современную помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях без поездок в Караганду и другие крупные медицинские центры, передает inKaragandy.

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