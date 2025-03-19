В Челябинской области затоплены сотни участков и домов, эвакуировано 275 человек

Паводок усиливается на Южном Урале. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства общественной безопасности Челябинской области, на утро 19 марта в Аше подтоплено 329 приусадебных участков, 95 частных жилых и 173 садовых дома.