Кроос о недопонимании Тухеля и Беллингема: «Кто, как не тренер, может говорить, что не получилось? Он прав, Англия сыграла не лучшим образом. Нельзя выиграть еще два матча на везении и характере»

Бывший полузащитник « Реала » и сборной Германии Тони Кроос прокомментировал конфликт между Томасом Тухелем и Джудом Беллингемом после матча Англии против Норвегии в 1/4 финала ЧМ-2026 (2:1, дополнительное время).