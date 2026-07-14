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Кроос о недопонимании Тухеля и Беллингема: «Кто, как не тренер, может говорить, что не получилось? Он прав, Англия сыграла не лучшим образом. Нельзя выиграть еще два матча на везении и характере»

Бывший полузащитник « Реала » и сборной Германии Тони Кроос прокомментировал конфликт между Томасом Тухелем и Джудом Беллингемом после матча Англии против Норвегии в 1/4 финала ЧМ-2026 (2:1, дополнительное время).

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