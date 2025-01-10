В Управлении МВД России по городу Уфе состоялась встреча с ветераном полиции – участником СВО

В мероприятии в формате Урока Мужества приняли участие министр внутренних дел республики генерал-лейтенант полиции Александр Прядко, мэр Уфы Ратмир Мавлиев, начальник Управления полковник полиции Ильгиз Байсурин, руководители подразделений полиции и ветераны органов внутренних дел.
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