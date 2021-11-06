ПЛЕЙМЕЙКЕР

34 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВЛАДИСЛАВ
    Кто ищет опасные приключения на свой зад, тот их обязательно найдёт.Смертельный спорт...
  • Lehanaizhe
    И зачем меня учитывать?Дмитрий Чернышенк...
  • Елена Котенева
    Без чести и совести.Линой Ашрам: Жало...

Теннисистки вышли в финал Кубка Билли Джин Кинг, пляжники — в финал Континентального кубка, «Зенит» обыграл чемпиона Евролиги

Теннисистки вышли в финал Кубка Билли Джин Кинг, пляжники — в финал Континентального кубка, «Зенит» обыграл чемпиона Евролиги

«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мире спорта. Россиянки обыграли США в полуфинале теннисного турнира, Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» Женская сборная России по теннису вышла в финал проходящего в Чехии Кубка Билли Джин Кинг.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх