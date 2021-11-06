Теннисистки вышли в финал Кубка Билли Джин Кинг, пляжники — в финал Континентального кубка, «Зенит» обыграл чемпиона Евролиги

«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мире спорта. Россиянки обыграли США в полуфинале теннисного турнира, Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» Женская сборная России по теннису вышла в финал проходящего в Чехии Кубка Билли Джин Кинг.