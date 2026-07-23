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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мальдини о тренере для Италии: «Мы разговаривали с Анчелотти до Гвардиолы. Показалось правильным начать с тех, кого мы считаем лучшими в мире»

Технический директор Федерации футбола Италии (FIGC) Паоло Мальдини высказался о выборе кандидата на пост главного тренера сборной Италии.

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