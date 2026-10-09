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Пронедра

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Подорожает ли коммуналка из-за включения в тарифы защиты инфраструктуры

Подорожает ли коммуналка из-за включения в тарифы защиты инфраструктуры

Подорожает ли коммуналка из-за защиты инфраструктуры возник на фоне решения властей разрешить включить такие затраты на них в тарифы.

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