Стало известно, как аналитические продукты на платформе «Мой экспорт» помогают в принятии бизнес-решений

На каких зарубежных рынках российский продукт будет востребован? Какова текущая конъюнктура спроса? Какие возможности и ограничения нужно учитывать при формировании экспортной стратегии? Ответы на эти и другие важные для экспортера помогают получить аналитические сервисы на государственной цифровой платформе «Мой экспорт», которые РЭЦ продолжает совершенствовать.