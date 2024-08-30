Стало известно, как аналитические продукты на платформе «Мой экспорт» помогают в принятии бизнес-решений

На каких зарубежных рынках российский продукт будет востребован? Какова текущая конъюнктура спроса? Какие возможности и ограничения нужно учитывать при формировании экспортной стратегии? Ответы на эти и другие важные для экспортера помогают получить аналитические сервисы на государственной цифровой платформе «Мой экспорт», которые РЭЦ продолжает совершенствовать.
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