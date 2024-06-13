Глава МО Канады Блэр: Оттава передаст Киеву 2,3 тысячи авиационных ракет CRV7

Оттава намерена поставить в зону украинского конфликта 2,3 тыс. авиационных ракет CRV7. Об этом в преддверии встречи министров обороны стран — членов НАТО заявил глава канадского военного ведомства Билл Блэр, пишет "Интерфакс".
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