Депутат Иванов рассказал о традициях и приметах, связанных с Благовещением

Благовещение — это не просто религиозный праздник, это часть культурной идентичности, отражение глубокой связи человека с природой и верой, отметил в беседе с RT Михаил Иванов, депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная».
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