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Регионы России

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Тренер сборной России по спортивной гимнастике о задержках с визами перед чемпионатом мира

Тренер сборной России по спортивной гимнастике о задержках с визами перед чемпионатом мира

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Дмитрий Андреев сообщил о проблемах с получением виз голландскими властями для российских спортсменов, которые собираются участвовать в чемпионате мира в Роттердаме, Нидерланды.

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