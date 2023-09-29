Сенатор Комер заявил, что Байден замешан в бизнес-схемах сына

Член палаты представителей США, республиканец от штата Кентукки Джеймс Комер заявил о существовании "неопровержимых доказательств" того, что президент страны Джо Байден причастен к бизнес-схемам сына Хантера Байдена.
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