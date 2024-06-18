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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейсон Тейтум: «Толком еще ничего не осознал. Просто пытаюсь наслаждаться моментом»

В понедельник «Селтикс» оформили титул, закрыв финальную серию с «Мэверикс» (106:88, 4-1). «Это настоящее чувство.

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