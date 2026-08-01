Меловой жук в янтаре раскрыл раннюю эволюцию светляков и их сенсоров

Светляки светятся для общения — это знает каждый. Но как эта сложная система сигнализации вообще возникла? Что было раньше: способность производить свет, органы для его восприятия или механизм синхронизации вспышек? Новый ископаемый жук из бирманского янтара даёт важные подсказки.