Общая капитализация крипторынка превышает $3,5 трлн, а доля биткоина составляет около 60-70%. Среди лидеров по обороту и капитализации также Ethereum, USDT, Solana, BNB Chain и Dogecoin.
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