ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Далее пишет Виктор Васильев: "Румынские болельщики на матче с У скандируют "Путин!".
Ленинский Сталин, Сталинский Путин. Профессиональные революционеры век спустя
Комментарии
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Олег Третьяков
У каждого времени и каждой исторической эпохи свои революционеры. Я так думаю.
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3 час.
николай ткаченко
Сидением на диване победы не одержать. В одну руку знамя революции, в другую барабан страдивари, и на баррикады.
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3 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Кто такой Путин? Это представитель и защищающий интересы политико чиновничье, бизнес олигархических интересов.... Ну откиньте иллюзии... Он не за Россию и народ.... Это показуха, как народ считают лохами... Монголия начала выплачивать народу за природные ресурсы, а в России обворовывают свой народ наживаясь на этом... Путин за народ.... да перестаньте в хрень верить, он за интересы мафиозных в России семей....
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2 час.
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