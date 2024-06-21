Ленинский Сталин, Сталинский Путин. Профессиональные революционеры век спустя

АНГЕЛ АНГЕЛ

Кто такой Путин? Это представитель и защищающий интересы политико чиновничье, бизнес олигархических интересов.... Ну откиньте иллюзии... Он не за Россию и народ.... Это показуха, как народ считают лохами... Монголия начала выплачивать народу за природные ресурсы, а в России обворовывают свой народ наживаясь на этом... Путин за народ.... да перестаньте в хрень верить, он за интересы мафиозных в России семей....