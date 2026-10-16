Тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что олимпийская чемпионка 2020 года Ангелина Мельникова продолжит выступление как минимум до 2028 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Бернем: "коалиция...
- В Польский евродепу...
- Путин усомнился, ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым