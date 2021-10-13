МИД: Иран и Азербайджан должны преградить путь ошибочным представлениям

12 октября министр иностранных дел Ирана в телефонном разговоре со своим азербайджанским коллегой подчеркнул, что обе страны должны преградить путь ошибочным представлениям в двусторонних отношениях, при этом целесообразно проложить верный путь к их дальнейшему расширению.
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