МИД: Иран и Азербайджан должны преградить путь ошибочным представлениям

12 октября министр иностранных дел Ирана в телефонном разговоре со своим азербайджанским коллегой подчеркнул, что обе страны должны преградить путь ошибочным представлениям в двусторонних отношениях, при этом целесообразно проложить верный путь к их дальнейшему расширению.