Экс-замначальника полиции Магнитогорска отделался условным сроком за мошенничество

В Магнитогорске вынесли приговор бывшему высокопоставленному полицейскому. Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, бывший заместитель начальника УМВД по Магнитогорску признан виновным в мошенничестве.