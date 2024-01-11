Жительница эквадорского Гуаякиля рассказала об обстановке в городе

Русскоязычная жительница Гуаякиля в Эквадоре Галина Кулагина прошлась 10 января по некогда людным кафе и улицам, показала обстановку в городе и рассказала о настроениях местных жителей на фоне беспорядков.
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