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Жительница эквадорского Гуаякиля рассказала об обстановке в городе

Жительница эквадорского Гуаякиля рассказала об обстановке в городе

Русскоязычная жительница Гуаякиля в Эквадоре Галина Кулагина прошлась 10 января по некогда людным кафе и улицам, показала обстановку в городе и рассказала о настроениях местных жителей на фоне беспорядков.

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