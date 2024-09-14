Пост заместителя секретаря Совета безопасности РФ в «Телеграме», опубликованный утром 14 сентября, затмил крохи новостей, доставшиеся журналистам всего мира после […] The post Напугал ли Медведев Запад «расплавленным пятном на месте Киева»? appeared first on Медиакратия.
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