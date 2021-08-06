6 августа. О чем пишут газеты

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) предлагает распределять ресурс не в обмен на строительство крупнотоннажных судов, а в первую очередь за реализацию комплекса, включающего завод, инфраструктуру и небольшие суда, пишет «Коммерсант».