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6 августа. О чем пишут газеты

6 августа. О чем пишут газеты

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) предлагает распределять ресурс не в обмен на строительство крупнотоннажных судов, а в первую очередь за реализацию комплекса, включающего завод, инфраструктуру и небольшие суда, пишет «Коммерсант».

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