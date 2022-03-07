Удивительный мир

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10 самых живописных водопадов Европы

10 самых живописных водопадов Европы

По всему миру разбросано множество водопадов, и каждый из них имеет свои достоинства. Но в Европе находятся несколько самых впечатляющих водопадов в мире — они знамениты своей высотой, геотермальными качествами или некоторыми другими особенностями.

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