10 самых живописных водопадов Европы

По всему миру разбросано множество водопадов, и каждый из них имеет свои достоинства. Но в Европе находятся несколько самых впечатляющих водопадов в мире — они знамениты своей высотой, геотермальными качествами или некоторыми другими особенностями.
По всему миру разбросано множество водопадов, и каждый из них имеет свои достоинства. Но в Европе находятся несколько самых впечатляющих водопадов в мире — они знамениты своей высотой, геотермальными качествами или некоторыми другими особенностями.
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