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Вяльбе о Путине: «Решения этого человека я никогда не буду оспаривать, обсуждать и даже задумываться над этим, потому что я полностью ему доверилась»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о политике. «Наверное, сейчас мы боимся что-то говорить о политике, потому что боимся навредить спортсменам.

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