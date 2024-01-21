МО РФ: на Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 70 военнослужащих за сутки

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки российских войск "Восток" при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Новомихайловка Донецкой народной республики (ДНР).
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