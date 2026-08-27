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Новая теория: женщина не рождается с конечным количеством яйцеклеток, и их можно вырастить

Новая теория: женщина не рождается с конечным количеством яйцеклеток, и их можно вырастить

Что на этот счет говорит врач-репродуктолог фото: Berliner Verlag/SteinachВ соцсетях завирусилась теория о том, что женщины не рождаются с конечным количеством яйцеклеток, и репродуктивные клетки могут возобновляться в течение жизни.

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