Новая теория: женщина не рождается с конечным количеством яйцеклеток, и их можно вырастить

Что на этот счет говорит врач-репродуктолог фото: Berliner Verlag/SteinachВ соцсетях завирусилась теория о том, что женщины не рождаются с конечным количеством яйцеклеток, и репродуктивные клетки могут возобновляться в течение жизни.
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