В Крыму учредили медаль к 80-летию освобождения полуострова от фашистских захватчиков

По случаю 80-летия Крымской наступательной операции 1944 года и освобождения городов и районов полуострова от фашистских захватчиков в Крыму учредили памятную медаль «80 лет освобождения Крыма от фашистских захватчиков».
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