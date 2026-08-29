Нигер: Ранним утром возле президентского дворца и авиабазы 101 в комплексе международного аэропорта Диори Хамани (NIM/DRRN), где находится объединенный штаб военного командования Альянса государств Сахеля (AES), в Ниамее были слышны стрельба и взрывы.
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