Нигер: Ранним утром возле президентского дворца и авиабазы ​​101 в комплексе международного аэропорта Диори Хамани (NIM/DRRN), где находится объединенный штаб военного командования Альянса государств Сахеля (AES), в Ниамее были слышны стрельба и взрывы.