Беспилотник США пошел на опасное сближение с Су-35 ВКС РФ в Сирии

Беспилотник MQ-9 Reaper западной «коалиции» с США во главе допустил в небе над Сирией опасное сближение с истребителем Су-35 ВКС России, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан первого ранга Олег Игнасюк.
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