ВСУ во время перемирия предприняли четыре попытки прорыва через границу РФ

ADAM VAUGHAN/EPA/TASS Вооруженные силы Украины (ВСУ) с момента начала перемирия в дни празднования 80-летней годовщины Победы предприняли четыре попытки прорыва через границу России в Курской и Белгородской области, сообщили 9 мая в министерстве обороны РФ.