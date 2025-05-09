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ВСУ во время перемирия предприняли четыре попытки прорыва через границу РФ

ВСУ во время перемирия предприняли четыре попытки прорыва через границу РФ

ADAM VAUGHAN/EPA/TASS Вооруженные силы Украины (ВСУ) с момента начала перемирия в дни празднования 80-летней годовщины Победы предприняли четыре попытки прорыва через границу России в Курской и Белгородской области, сообщили 9 мая в министерстве обороны РФ.

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