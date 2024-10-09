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Участники скандальных вечеринок Пи Дидди пошли на мировую с жертвами

Участники скандальных вечеринок Пи Дидди пошли на мировую с жертвами

Некоторые звезды, которые предположительно причастны к сексуальным преступлениям Шона "Дидди" Комбса, заключили мировое соглашение с жертвами, чтобы избежать публичного упоминания их имен в судебных исках, сообщили СМИ.

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