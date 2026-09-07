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ТАСС

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Посольство Непала в РФ приспустило флаг из-за траура в память о погибших в наводнении

Посольство Непала в РФ приспустило флаг из-за траура в память о погибших в наводнении

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Диппредставительство Непала в Москве приспустило государственный флаг на своем здании в связи с объявленным правительством страны трауром в память о погибших в результате наводнения, сообщает корреспондент ТАСС.

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