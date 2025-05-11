В Верховной раде неожиданно ответили на заявление Путина о переговорах: главное за сутки

МОСКВА, 11 мая, ФедералПресс. В Верховной раде восхитились обращением российского лидера Владимира Путина, Турция готова принять переговоры по Украине, а спецпосланник президента США Кит Келлог начал обратный отсчет до завершения конфликта.
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