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ИА Регнум

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Женщина погибла при падении дрона ВСУ на частный дом под Воронежем

Женщина погибла при падении дрона ВСУ на частный дом под Воронежем

Женщина погибла из-за падения украинского беспилотника на частный дом в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

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