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Царьград

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FT: расследования НАБУ могут парализовать власть на Украине

FT: расследования НАБУ могут парализовать власть на Украине

Американские аналитики называют НАБУ "дамокловым мечом" для украинских чиновников: бюро расследует дела более 60 депутатов Рады и уже добилось увольнений людей из окружения Зеленского.

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