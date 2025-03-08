Вильфанд спрогнозировал резкое повышение температуры на юге России

ТАСС/Дмитрий Феоктистов Южные регионы России ждет аномальное потепление. Температура воздуха на Кубани может подняться до +24 градусов уже в ближайшие выходные, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
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