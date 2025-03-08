РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 167 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    В свободной стране не может быть запрета партий вас самих арестовать надо.Антинемецкая партия!BlackRock и Goldm...
  • Eduard
    Пусть горит,главное Украина!Губернатор штата ...
  • Анастасия Гончарова
    в окопы этих оборзевших мясных свиней отправляйте ,наш мясокомбинат их ждет не дождется!🐖😅😅😅Грин предложила о...

Вильфанд спрогнозировал резкое повышение температуры на юге России

Вильфанд спрогнозировал резкое повышение температуры на юге России

ТАСС/Дмитрий Феоктистов Южные регионы России ждет аномальное потепление. Температура воздуха на Кубани может подняться до +24 градусов уже в ближайшие выходные, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх