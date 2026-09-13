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Аргументы и Факты

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Запорожье и Днепропетровск в огне: за атаки на города РФ ответили мгновенно

Запорожье и Днепропетровск в огне: за атаки на города РФ ответили мгновенно

Российские военные нанесли удары по металлургическому комбинату «Запорожсталь» и по электроплавильному комплексу металлургического завода «Интерпайп Сталь» в Днепропетровске, поставляющему металлопрокат для нужд ВСУ.

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