🇷🇺 📹Кадры боевой работы ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" ВКС РФ в зоне проведения спецоперации🔥 #ВКСРФ #Авиация #Ка52 #Донбасс #Россия #СВО.
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🇷🇺 📹Кадры боевой работы ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" ВКС РФ в зоне проведения спецоперации🔥 #ВКСРФ #Авиация #Ка52 #Донбасс #Россия #СВО.
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