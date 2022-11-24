Дроны продолжают прибывать на фронт от читателей RVvoenkor (ВИДЕО)

Спасибо от бойцов за квадрокоптер Mavic3 добрым людям с Урала. Квадрокоптеры крайне необходимы нашим бойцам дл победы над врагом, с их помощью заранее обнаруживаются атаки ВСУ, уничтожается их техника и личный состав, а также наводится артиллерия.