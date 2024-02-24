Как накачать пресс в домашних условиях: советы от тренеров

Хотите иметь идеальное тело для пляжа без посещения тренажёрного зала? Вот как достичь этогоПоддерживать хорошую форму, а также быть подтянутым и здоровым — цель, которую преследуют многие, но существуют жизненные обстоятельства, которые могут затруднить достижение этого, особенно если вы последние пару лет провели на диване.