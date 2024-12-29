В Крыму в следующем году введут стандарт для строительства квартир

В Крыму в следующем году введут стандарт для строительства квартирДокумент будет регламентировать необходимые для каждого МКД площади общественных территорий, входных групп в подъезды, особенности квартир и многое другое, рассказал министр жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма Никита Тарасов.