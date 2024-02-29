Стоматолог рассказала, какие ополаскиватели для рта опасны для здоровья

Врач подчеркнула, что полосканием нельзя заменять традиционную чистку зубов щеткой и пастой Ополаскиватели для полости рта – это жидкости, которые предназначены для промывания полости рта после чистки зубов или еды.
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