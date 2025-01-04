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Саад с хет-триком, Ник Фолиньо с дублем и Сарос с 4-м шатаутом в сезоне – звезды дня в НХЛ

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.  Третья звезда – вратарь «Нэшвилла» Юусе Сарос, засушивший «Ванкувер» (3:0) при 27 отраженных бросках.

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