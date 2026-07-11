Служба охраны памятников Ямала получила новые полномочия

В ЯНАО расширили полномочия службы государственной охраны объектов культурного наследия. Ведомство будет выдавать разрешения на строительство и регулярно оценивать состояние исторических зданий, говорится в постановлении правительства округа.
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