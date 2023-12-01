Страна и люди
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Страна и люди

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"Прежде всего отец должен быть активным в жизни своих детей"

"Прежде всего отец должен быть активным в жизни своих детей"

Как-то упускалась в последнее время важность роли отца в семье, в жизни детей. На эти темы «аргументы недели» побеседовали с Директором по развитию и руководителем регионального отделения «Москва» Всероссийской общественной организации «Союз Отцов», Председателем Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Москве Алексеем Чегодаевым.

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