Ракетная опасность миновала Орловскую область

Спустя 2 часа с лишним часа ситуация в небе над Орловщиной стабилизировалась. Сирены замолчали. В 13:02 губернатор Андрей Клычков и ГУ МЧС России по Орловской области официально сняли статус ракетной опасности (звуковой сигнал включился в 10:43).