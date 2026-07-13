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Ракетная опасность миновала Орловскую область

Ракетная опасность миновала Орловскую область

Спустя 2 часа с лишним часа ситуация в небе над Орловщиной стабилизировалась. Сирены замолчали. В 13:02 губернатор Андрей Клычков и ГУ МЧС России по Орловской области официально сняли статус ракетной опасности (звуковой сигнал включился в 10:43).

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