Ингвар Путешественник: вождь викингов и его трагическая экспедиция на Восток

Ингвар Путешественник (ок. 1010–1041) был вождем викингов из центральной Швеции. В шведских провинциях Седерманланд, Уппланд и Остергетланд есть несколько рунических камней, называемых Камнями Ингвара, которые рассказывают историю великой экспедиции на Восток, возглавляемой вождем викингов Ингваром.
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