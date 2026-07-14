Сказка для двоих
ГлавнаяНовое
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сказка для двоих

186 616 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

— Твой диплом из захолустного вуза можно использовать разве что вместо дров! — произнесла начальница отдела кадров Ольга Викторовна с холодной, идеально отрепетированной улыбкой.

— Твой диплом из захолустного вуза можно использовать разве что вместо дров! — произнесла начальница отдела кадров Ольга Викторовна с холодной, идеально отрепетированной улыбкой.

Виктория стояла перед массивным столом в кабинете отдела кадров крупной международной корпорации «НоваКорп Интернешнл».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Н
Наталья
Автор озвучила серьёзную проблему, да &quot;университеты&quot; малых городов дают слабые знания, вот выпускники делятся на тех, кто самосовершенствуется, самообразовывается и достигают результатов и тех, которые кичатся престижными дипломами и что?
Ответить
4 н.
Дмитрий Захаров
В серьезных ИТ компаниях давно уже не берут спецов по диплому и резюме... Есть целая система отбора с многоступенчатым собеседованием. Туфта это все.
Ответить
4 н.
Н
Наталья
Спасибо за коммент, а то я не в теме и поверила &quot;жалостной&quot; истории автора
Ответить
4 н.