— Твой диплом из захолустного вуза можно использовать разве что вместо дров! — произнесла начальница отдела кадров Ольга Викторовна с холодной, идеально отрепетированной улыбкой.

Н Наталья Автор озвучила серьёзную проблему, да "университеты" малых городов дают слабые знания, вот выпускники делятся на тех, кто самосовершенствуется, самообразовывается и достигают результатов и тех, которые кичатся престижными дипломами и что?

Дмитрий Захаров В серьезных ИТ компаниях давно уже не берут спецов по диплому и резюме... Есть целая система отбора с многоступенчатым собеседованием. Туфта это все.