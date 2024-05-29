Пропущенные иероглифы помогли найти саркофаг фараона Рамcеса II

В 2009 году, во время раскопок в древнеегипетском городе Абидос, который с середины IV тысячелетия до нашей эры считался важным религиозным центром, археологи нашли гранитный артефакт — фрагмент саркофага.
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