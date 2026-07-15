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Царьград

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Петербургская биржа сократит расходы и штаты из-за кризиса

Петербургская биржа сократит расходы и штаты из-за кризиса

"Петербургская биржа" вынуждена сократить расходы и персонал в условиях сложной топливной ситуации. Биржа снижает активность в клиринге и срочном рынке, реагируя на уменьшение продаж нефтепродуктов до уровня исторических минимумов.

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